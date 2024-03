Ucraina, appello di Zelensky per velocizzare fornitura armi

Il traffico ferroviario è stato sospeso nella regione russa di Samara, nel Sud, dopo un'"esplosione" su un ponte ferroviario, hanno riferito le agenzie di stampa russe, citando i servizi di emergenza.L'incidente, che "non ha provocato feriti", è stato causato "dall'intervento di persone non autorizzate", precisa dal canto suo la compagnia ferroviaria regionale in un comunicato. "Un ordigno esplosivo ha danneggiato un pilastro del ponte ferroviario" sopra il fiume Chapayevka, nel tratto che collega la città di Zvezda a quella di Chapayevsk, secondo una fonte del servizio di emergenza citata dall'agenzia ufficiale Tass. "Il traffico ferroviario è attualmente sospeso su questa tratta", ha affermato la compagnia ferroviaria regionale, senza ulteriori dettagli. Nessuna pista è stata ancora menzionata

dalle autorità. Da quando Mosca ha lanciato l'offensiva contro l'Ucraina nel febbraio 2022, sono stati segnalati numerosi sabotaggi sui binari ferroviari nelle regioni meridioanli della Federazione. In diverse occasioni Mosca ha accusato Kiev di essere responsabile.