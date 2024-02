Ucraina, Josep Borrell in visita a Kiev. LIVE

La visita è stata annunciata su Telegram dal deputato ucraino Alexey Goncharenko. "L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell è arrivato a Kiev - ha scritto Goncharenko -. Ho avuto modo di parlare con lui. È un vero amico dell'Ucraina". Borrell è arrivato a Kiev per confermare il sostegno militare dell'Europa all'Ucraina, qualche giorno dopo il via libera ad un nuovo pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro