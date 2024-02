Trattori, bloccato confine Belgio-Olanda. Proteste anche a Cagliari

Chiusi in entrata e in uscita diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi. Torna intanto la calma a Bruxelles dopo l'assedio di ieri. In Francia mobilitazione verso lo stop. In Italia, terza notte di fila per i manifestanti davanti al porto del capoluogo sardo. Nelle scorse ore la Commissione europea ha aperto a concessioni sui terreni di maggese e sulle tutele sull'import delle derrate a dazio zero dall'Ucraina ascolta articolo

Non si ferma l'ondata di proteste in Europa (e anche in Italia) degli agricoltori contro il Green Deal. Dopo il giovedì nero dell'assedio a Bruxelles, le manifestazioni in Belgio si sono spostate al confine con l'Olanda: nelle Fiandre si segnalano blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Chiusi in entrata e in uscita diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi, che consigliano ai cittadini che devono recarsi in Belgio di posticipare il viaggio. Registrati disagi anche in Vallonia. L'autorità fiamminga di monitoraggio del traffico ha diffuso su X (l'ex Twitter) alcune immagini delle strade bloccate: si nota anche un piccolo rogo in un'area verde. Rientrata invece la situazione nella capitale belga, dove è tornata la calma dopo le violenti proteste dell'1 febbraio. Intanto, la Commissione europea nelle scorse ore ha aperto a concessioni sui terreni a maggese e sulle tutele sull'import delle derrate a dazio zero dall'Ucraina. Ma per i manifestanti non basta.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Verso la fine delle proteste in Francia Dopo gli annunci del premier Gabriel Attal e del presidente Emmanuel Macron, la stragrande maggioranza degli agricoltori francesi sta mettendo fine alle proteste che hanno visto i blocchi con i trattori delle strade attorno a Parigi. Restano alcuni punti critici per la circolazione. Due settimane dopo l'inizio della mobilitazione, i sindacati che raccolgono la grande maggioranza della categoria - la Fnsea e i Giovani agricoltori - hanno lanciato ieri sera un appello a sospendere i blocchi stradali visti gli annunci di Attal, che ha promesso una quindicina di misure in favore dell'agricoltura. "Dobbiamo cambiare modalità di azione e invitiamo i nostri iscritti a sospendere i blocchi e ad adottare una nuova forma di mobilitazione", hanno detto i leader dei due sindacati.

leggi anche Oltre mille trattori a Bruxelles. Incontro con von der Leyen

Cagliari ancora in protesta Dopo le iniziative di Milano, Brescia e Agrigento, non si fermano le proteste a Cagliari, dove per la terza notte di fila gli agricoltori e i pastori sardi si sono piazzati davanti al varco Dogana del porto di Cagliari. Non c'è ancora una data precisa per la cessazione della lotta: i promotori della manifestazione decideranno lo stop solo coordinandosi con i colleghi che combattono le stesse battaglie nel resto d'Italia e in Europa. Tutto questo in attesa di un incontro con i vertici delle istituzioni nazionali ed europee. Una notte, quella trascorsa dai manifestanti, un po' diversa dal solito: clacson, fischi e luci accese dei trattori e cielo illuminato dai fumogeni. Uno scenario quasi da stadio, per ricordare anche alla città che il presidio contro le politiche agricole dell'Ue continua ad oltranza. Poi il solito falò per riscaldarsi, e quindi il riposo tra trattori e gazebo. vedi anche Agricoltori, protesta dei trattori anche a Milano davanti al Pirellone

La mobilitazione nelle Marche "Al fianco degli agricoltori custodi della terra" e "l'agricoltura sta morendo, la nostra fine sarà la fame di tutti". Sono le scritte comparse su alcuni cartelli esposti, insieme a bandiere tricolori, su una trentina di trattori agricoli (dovrebbero salire a una cinquantina nel corso della mattinata) portati in piazza del Popolo a San Severino Marche (Macerata) da un gruppo di "agricoltori indipendenti". Sono presenti una cinquantina di persone, ma anche passanti che si fermano, ai quali viene distribuito un volantino che riporta le ragioni della protesta, per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi del settore dell'attività agricola e dell'allevamento. Mezzi agricoli in piazza e sit-in proseguiranno fino alle 18. La protesta è pacifica, non sono intonati slogan né ci sono problemi di ordine pubblico o alla circolazione sulle strade. leggi anche Protesta trattori, Ue rinnova deroghe. Lollobrigida: “Bene l'incontro”

Confagricoltura: "Disagio non ascoltato per troppo tempo" "La protesta è la punta dell'iceberg di un profondo disagio degli agricoltori europei. Per troppo tempo e per troppi anni non sono stati ascoltati", ha detto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, a La Stampa. "Per troppi anni non sono state ascoltate le esigenze del settore agricolo: anziché accompagnarci verso un mercato sempre più competitivo, l'Europa ci ha chiesto di diminuire anche del 20% la produttività. Ci sono riforme che annullano la possibilità di stare sul mercato", ha denunciato. Per Giansanti, l'Europa manca di "una visione. La politica dell'attuale Commissione non risponde ai valori fondativi di armonizzare l'agricoltura in Europa". E sulla carne coltivata: "È l'apoteosi della follia di quest'ultimo periodo dell'Europa". La richiesta delle principali sigle del settore agricolo - con l'Italia rappresentata da Coldiretti - è di abbandonare i rigidi vincoli della nuova Pac e del Green Deal. vedi anche Protesta degli agricoltori, trattori invadono Bruxelles. FOTO

Situazione calda anche in Argentina Anche oltreoceano, in Argentina, la situazione è calda, seppur per motivi diversi. Le piccole e medie imprese del biodiesel hanno minacciato di invadere la Plaza de Mayo a Buenos Aires con trattori e autocisterne, qualora la legge Omnibus voluta Javier Milei, nuovo presidente, venisse approvata in Parlamento. Con un duro comunicato, le Pmi del biodiesel hanno annunciato che realizzeranno un "tractorazo alla francese" se in Congresso passerà la misura. L'iniziativa risponde alle modifiche che il disegno di legge prevede per il settore agricolo: secondo la categoria, se la riforma venisse approvata porterebbe le aziende "alla bancarotta". approfondimento Argentina, Milei conferma "dollarizzazione" economia: cosa significa