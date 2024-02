Trattori, bloccato confine Belgio-Olanda. Proteste a Cagliari. LIVE

Ancora proteste in Europa (e in Italia) degli agricoltori contro il Green Deal. Dopo il giovedì nero dell'assedio a Bruxelles, le manifestazioni in Belgio si sono spostate al confine con l'Olanda: chiusi in entrata e in uscita diversi caselli, con roghi ai bordi delle autostrade. Rientrata invece la situazione nella capitale belga, dove è tornata la calma. In Italia, terza notte di fila dei manifestanti davanti al porto di Cagliari. Mobilitazioni a San Severino Marche e Ragusa; blocchi a singhiozzo nel Sassarese. Intanto, la Commissione Ue ha aperto a concessioni sui terreni a maggese e sulle tutele sull'import delle derrate a dazio zero dall'Ucraina.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: