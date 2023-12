Israele–Hamas, Netanyahu: "Gaza sarà smilitarizzata dopo guerra". LIVE

La polizia canadese ha accusato un ragazzo di Ottawa di aver tentato di organizzare attacchi terroristici contro gli ebrei e di aver dato istruzioni sull'uso di esplosivi. Lo riportano i media canaedesi. Le forze dell'ordine hanno precisato in un comunicato che "stanno seguendo una preoccupata tendenza all'estremismo violento su internet". L'imputato, a causa dell'età, non può essere identificato per la legge canadese e su di lui non è stato rilasciato nessun dettaglio. Il Center for Israel and Jewish Affairs, un gruppo che rappresenta le organizzazioni ebraiche in tutto il Canada, ha ringraziato in un post su X le autorità per aver "sventato la minaccia".