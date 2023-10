Per il ministro degli Esteri "la direzione non può che essere una: andare verso una soluzione che rispetti la sicurezza e le aspirazioni di due popoli"

"Siamo vicini a Israele, ma popolo palestinese deve avere un futuro"

Il ministro ha ribadito che "siamo totalmente, profondamente vicini a Israele quando si difende da atti orribili di terrorismo", ma "le ricorderemo che il popolo palestinese ha diritto a non essere lasciato ostaggio di Hamas, deve avere un futuro che non sia solo nelle mani dei terroristi". I Paesi arabi, ha sottolineato Tajani, "devono costruire le condizioni perché Israele non debba temere per il suo futuro o la sua stabilità".