Guerra in Israele, cos'è e come funziona il laser Iron Beam

Come funziona l'Iron Beam

Iron Beam è sviluppato dall'azienda israeliana Rafael Advanced Defense Systems Ltd., è stato presentato per la prima volta nel 2014, fino ad essere ufficialmente testata nel marzo 2022. L'utilizzo di quest'arma è finalizzato a colpire e distruggere droni, razzi e missili anticarro in arrivo, basandosi su un sistema radar in grado di intercettare i bersagli, colpendoli con una potenza di 100 kW e di fatto surriscaldandoli fino alla loro completa distruzione. Le iniziali speranze di Israele di poter utilizzare l'arma entro la fine del 2022 si sono rivelate vane, con le previsioni della casa produttrice di mettere in campo Iron Beam entro il 2025, ma con il nuovo conflitto in corso non è esclusa una forte accelerazione del processo di sviluppo.