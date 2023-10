Xi Jinping: Cina con Egitto per più stabilità in Medio Oriente

La Cina vuole collaborare con l'Egitto per portare "maggiore stabilità" in Medio Oriente, nel mezzo delle tensioni nella regione per il conflitto tra Israele e Hamas. Questo è quanto ha detto il presidente Xi Jinping incontrando a Pechino il premier egiziano Mostafa Madbouli, nell'ambito degli ultimi impegni legati al terzo forum sulla Belt and Road Inititative (Bri), conclusosi ieri. (LA DIRETTA - GLI ATTENTATI IN EUROPA - LE PROTESTE CONTRO USA E ISRAELE)