Putin in Cina da Xi Jinping con la valigetta nucleare

Mondo

La minaccia di Vladimir Putin di usare armi nucleari potrebbe essere controproducente anche sul fronte interno . L’ipotesi che il presidente russo possa usare quei tipi di armamenti ha messo in allerta l’Occidente , così come l’élite militare di Mosca, timorosa di una reazione della Nato. E, secondo gli analisti, ci sarebbe già un movimento di opinione molto forte che starebbe lavorando nell’ombra per la destituzione di Putin . A spiegarlo è il Daily Mail

Secondo il giornale britannico, l’élite militare dello Zar starebbe pensando al colpo di Stato per impedire un’escalation internazionale . Una figura chiave in questo senso sarebbe quella di Evgeny Viktorovich Prigozhin , l'oligarca russo tanto vicino al Cremlino da essere considerato lo “chef” di Putin

Inoltre, come emerso alcuni giorni fa, Abbas Galljamov, che ha scritto i discorsi del presidente russo per anni e che ora vive in esilio, ha spiegato: Putin è cosi "debole" da poter ricorrere all'arma nucleare come extrema ratio col rischio però di provocare un golpe