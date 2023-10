Meloni in Mozambico e Congo, focus sulla collaborazione energetica

Missione di 24 ore per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri sera è partita per una doppia visita in Mozambico e Congo accompagnata dall’ad di Eni Claudio Descalzi: focus della missione è infatti la collaborazione energetica con i due Paesi. Un viaggio che sarebbe dovuto durare il doppio, ma la guerra in Israele ha spinto la premier a ridurre a una sola giornata che cade nel primo venerdì dopo l'attacco di Hamas (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA).