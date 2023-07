La presidente del Consiglio ha rilasciato un’intervista all’emittente americana nel corso della quale - fra i tanti temi - si è a lungo soffermata sul ruolo del continente africano e sui rapporti che ha con l’Occidente ascolta articolo

"Dobbiamo cambiare strategia in Africa" perché "l'Africa deve essere un attore globale, è un continente con grandi risorse dal punto di vista energetico". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Fox News dopo il suo incontro con il presidente Usa Joe Biden. "La mia idea è che negli anni precedenti l'Occidente ha dato consigli all'Africa, ma non abbiamo mai dato una mano", ha aggiunto Meloni sottolineando che "è il momento di aiutare". Infatti, per la premier, "c'è bisogno di cambiare approccio, portare investimenti" in quel continente: "Un approccio che sia utile per entrambi" (Leggi l’intervista rilasciata dalla presidente del Consiglio al direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis).

“In Africa non solo povertà: anche molte risorse" "C'è un lavoro che abbiamo avviato con il G7 in Giappone, un lavoro molto importante" che riguarda "gli errori fatti dalla globalizzazione. Mi riferisco alla necessità di democratizzare il sistema e redistribuire la ricchezza. La mia opinione è che dobbiamo concentrarci di più sull'Africa. Non va considerato solo un continente segnato dalla povertà, si tratta di un continente con moltissime risorse, metalli rari, materie prime". Per Meloni, l'Africa "è vittima di molti che dall'esterno vogliono approfittare delle sue ricchezze e che lavorano contro la sua stabilità. La Cina è molto presente in Africa e io credo sia normale che chi può difenda il proprio interesse nazionale. Tuttavia, dobbiamo rivedere il nostro approccio. L'Occidente spesso ha dato consigli, ma non ha mai dato una mano. Questo ha fatto venir meno la fiducia" dei Paesi Africani verso l'Occidente, "non completamente a torto", aggiunge la premier. "Dobbiamo quindi cambiare approccio, portare investimenti in Africa, non solo offrendo aiuto. Questo è fare geopolitica. Se lo facciamo sarà utile all'Occidente oltre che all'Africa". "Oggi", dallo scoppio della guerra in Ucraina, "abbiamo un problema di approvvigionamento energetico in Europa e l'Africa, potenzialmente, è un produttore enorme di energia. Di tutte le fonti energetiche: geotermica, idrogeno, gas. Hanno tutto. Quindi, se aiutiamo l'Africa a produrre energia per portarla in Europa possiamo risolvere insieme molti problemi". leggi anche Meloni-Biden: "Solida alleanza". La premier incontra anche Kissinger

Cina, "possibili buone relazioni anche senza Via della Seta" La presidente del Consiglio si è poi espressa in merito a Pechino. "Si possono avere buone relazioni con la Cina anche senza la Via della Seta che è qualcosa che secondo me va discussa con il governo cinese, all'interno di quello italiano e nel parlamento. Prenderemo una decisione prima di dicembre".

"Sono stata descritta come un mostro che non sono" "La grande differenza fra le forze conservatrici e quelle della sinistra è che noi ci preoccupiamo della realtà, loro vogliono un mondo che non è quello in cui vivono. Ma non se ne preoccupano. Questo è, secondo me, quello che avviene in Europa. Per questo hanno fatto molti errori tentando di seguire il loro approccio ideologico". Ha proseguito la premier. "Credo che i cittadini ora abbiano capito questa differenza. E nei momenti difficili vogliono essere governati da qualcuno che non ha quell'approccio ideologico e utopico", aggiunge Meloni. "Sono stata descritta come un mostro che non sono. Non c'è nulla che voglio dire a coloro che mi criticano. L'unico modo in cui mi piace rispondere è con i risultati: stiamo crescendo di più delle altre economie, abbiamo un livello alto di occupazione stabile, di occupazione femminile. Le cose stanno andando bene".