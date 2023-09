Ue, oggi il discorso di Ursula Von der Leyen sullo Stato dell'Unione

Von der Leyen rilancia la sua agenda

Si tratta dell'ultimo State of Union di Von der Leyen ma la presidente non si soffermerà né su una sua possibile candidatura come Spitzenkandidaten né su tematiche prettamente connesse alle Europee. Farà, invece, un netto invito a concludere i file finora rimasti aperti, a cominciare dall'intesa sul nuovo Patto di stabilità. Sul Green Deal, spiegherà che l'Ue è entrata in una nuova fase, dove a contare sarà soprattutto l'attuazione delle proposte legislative approvate finora. E anche sul dossier migrazione, la presidente della Commissione farà un richiamo alla necessità di un ultimo sforzo per concludere il pacchetto legislativo. Tra gli altri punti chiave del suo discorso ci sarà quello del rapporto con la Cina e la cosiddetta via del Cotone - che unirà India, Golfo e Europa - al quale contribuisce il Global Gateway. Ampio spazio sarà dedicato anche alle misure su tecnologia e digitale oltre che alle misure per una maggiore competitività dell'industria europea.