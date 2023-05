1/5 ©Ansa

Dopo il sopralluogo di ieri nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, visita a Venezia per Ursula von der Leyen. Come prima tappa, la presidente della Commissione Europea si è recata in municipio insieme alla commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira

Alluvione, Ursula von der Leyen visita le zone colpite: "Qui per dire Tin bota”. FOTO