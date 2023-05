Von der Leyen a Venezia: “Sei miliardi contro dissesto idrogeologico”

“L'Europa è con voi. Anche per ripristinare l'equilibrio stravolto tra la natura e l'ambiente edificato”, ha detto la presidente della Commissione Ue intervenendo a un evento dedicato al Bauhaus europeo alla Biennale ascolta articolo Condividi

“Tin bota. L'Europa è con voi. Anche per ripristinare l'equilibrio stravolto tra la natura e l'ambiente edificato. Il Next Generation Eu prevede 6 miliardi di euro per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane. Per esempio, sarà ripristinato il letto del fiume Po, con interventi di rimozione del cemento e riattivazione del verde lungo le rive, per lasciare spazio alla natura. Dobbiamo fare della natura il nostro partner nella lotta contro i cambiamenti climatici", ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, intervenendo a un evento dedicato al Bauhaus europeo alla Biennale di Venezia, dove ha parlato anche dell'alluvione nell'Emilia-Romagna.

"Questo mese l'Italia è stata nuovamente vittima degli effetti dei cambiamenti climatici. Ieri sono stata in Emilia-Romagna. Ho visto le inondazioni, le frane. Percorrendo le strade ricoperte dal fango sono rimasta colpita non solo dall'impressionante entità dei danni, ma anche dalla meravigliosa reazione della gente del posto. Stanno lavorando instancabilmente per ripulire tutto e per aiutare i vicini che ne hanno bisogno. Abbiamo visto gli Angeli nel fango. Volontari da tutta Italia. Soccorritori da Francia, Belgio, Slovacchia, Slovenia. E al loro fianco: l'Unione europea", ha spiegato Von der Leyen.

Von der Leyen: "Solo la sostenibilità resiste al tempo" "Il danno causato dall'uomo è particolarmente tangibile qui a Venezia. Possiamo evitare lo scenario peggiore, ma tutto dipende dalla nostra velocità d'azione. Ridurre le emissioni degli edifici è cruciale per conseguire la neutralità climatica e rallentare l'innalzamento del livello del mare – ha proseguito la presidente della Commissione Ue – Per noi il concetto di solidità si traduce in sostenibilità. Palladio riteneva che gli edifici dovessero resistere alla prova del tempo. Gli edifici supereranno tale prova solo se saranno sostenibili".

"L'Italia è un importante motore del Bauhaus europeo" "L'Italia ha risposto al nuovo Bauhaus europeo con un entusiasmo straordinario. Oltre cento partner e amici del nuovo Bauhaus europeo sono italiani, compresi l'ateneo che ci ospita oggi in questi bei locali e l'organizzazione Venice Urban Lab ha aggiunto Von der Leyen – L'Italia è un importante motore del nuovo Bauhaus europeo e un'infinita fonte di ispirazione e innovazione per il nostro movimento". "Ci sono due isole di fronte al Canal Grande: San Basilio e Santa Marta. Quest'area inizialmente era abitata da pescatori e dalle loro famiglie. Nelle notti d'estate, i pescatori si ritrovavano sulle rive, grigliavano pesce, chiacchieravano fino a tardi e attiravano gente da tutta Venezia. Questo spazio, però, finì per essere occupato da fabbriche e magazzini, per poi venire abbandonato nel secolo scorso. Oggi sta riprendendo vita – ha affermato Von der Leyen – Questo ateneo, insieme a Ca' Fòscari, al Comune e all' Autorità portuale, ha aderito a un progetto denominato BoSS (Bauhaus of the Seas Sails), uno dei primi sei progetti dimostrativi nell'ambito del nuovo Bauhaus europeo. E, di fatto, San Basilio e Santa Marta sono rinati. State creando nuove residenze studentesche, nuove attività economiche incentrate sulla pesca sostenibile e nuovi spazi pubblici per riconnettere quest'area alla laguna. Grazie al progetto BoSS potrete ripristinare il legame naturale tra la città e il porto", ha raccontato Von der Leyen.