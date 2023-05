Von der Leyen in Emilia, il video in dialetto romagnolo: "Tin Bota”

“Daremo tutto il possibile, sono emozionata e sconvolta” ha detto la presidente Ue. Poi ha aiutato un bambino ad uscire dal fango. La piazza canta per lei “Romagna mia” ascolta articolo Condividi

Ursula Von der Leyen sta proseguendo il sopralluogo nelle aree alluvionate. In riva al Savio a Cesena, il primo fiume che è esondato la scorsa settimana, è apparsa emozionata e sconvolta nel vedere le zone alluvionate. "Riscalda il cuore vedere la vostra audacia, il vostro coraggio. La cosa più importante è il vostro motto 'tin bota'", ha detto accompagnata dal sindaco Enzo Lattuca nel luogo dove il fiume è uscito dagli argini. Dopo la conferenza stampa con la premier Meloni in aeroporto a Bologna, infatti, Von der Leyen si è trasferita in elicottero in Romagna insieme al presidente Stefano Bonaccini, al ministro Raffaele Fitto e al capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. In auto ha raggiunto le rive del fiume nella zona San Rocco poi si è diretta in piazza del Popolo per un incontro con il sindaco Enzo Lattuca e i cittadini.



"Siete stati bravissimi" In piazza c'erano varie rappresentanze delle forze dell'ordine e di soccorso, i 70 dipendenti comunali che hanno lavorato giorno e notte come volontari dell'emergenza, e anche operatori delle protezioni civili francesi, slovacche e slovena venuti ad aiutare. "Daremo tutto il supporto possibile" ha detto la presidente della Commissione Ue. "Siete stati bravissimi. So che non avete dormito per alcune notti. Incredibile quello che siete riusciti a fare". La piazza di Cesena, dove erano presenti anche molti bambini e ragazzi, ha intonato "Romagna Mia" per salutarla.

L'accoglienza delle persone Diverse persone l'hanno salutata e qualcuno le ha donato un sacchetto di piadine, prodotto romagnolo doc. Il sindaco le ha regalato anche il cartello che indica il nome di una strada, via Misano, coperto dal fango, per farle capire fino a che punto è arrivata l'acqua. A Cesena un bambino che voleva vederla da vicino è finito coi piedi nel fango ed è stata la stessa presidente della Commissione europea a porgergli una mano, per aiutarlo a uscire. È la scena che si è verificata in riva al fiume Savio, dove la presidente è stata per rendersi conto personalmente dei danni delle alluvioni in Romagna.