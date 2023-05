Angeli del fango, perché li chiamiamo così dall'alluvione del '66

Di loro, giovani armati di stivali di gomma e pala in giro per le strade della Romagna per aiutare chi ha perso tutto nell’alluvione del 18 maggio, si parla da giorni. Gli “angeli del fango”, con la loro voglia di aiutare e senso di solidarietà, sono un barlume di speranza. Un'espressione che però non piace troppo ai giovani romagnoli che non si prendono troppo sul serio: 'Non chiamateci angeli del fango ma chi burdel de paciug', ‘i ragazzi del paciugo’, si legge su uno striscione comparso a un incrocio di Cesena, in direzione del quartiere di San Mauro in Valle. Il paciugo, in Romagna, è una espressione usata per indicare una poltiglia indistinta, come il fango.