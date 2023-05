Alluvione Emilia Romagna, Meloni: "Commissario? Prima servono risorse"

La premier ha replicato a chi le chiedeva della discussione sulla figura del commissario alla ricostruzione: "Sono molto colpita che sia questo il dibattito che vi interessa mentre ancora si stanno celebrando i funerali delle persone. Oggi il mio principale problema non è chi spende i soldi, è trovarli". La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha visitato le zone colpite dal maltempo: "L'Europa è con voi". Oggi ancora allerta rossa per pericolo frane, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria e Toscana

Per le conseguenze dell’alluvione in Emilia Romagna il governo chiederà l'accesso al Fondo di solidarietà europea, ma per farlo bisogna attendere una stima dei danni causati dal maltempo che ha colpito la regione causando 15 vittime (LO SPECIALE). Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che solo una volta stabilita quella cifra si potrà iniziare a pensare alla ricostruzione e al commissario, figura della quale si è molto discusso negli ultimi giorni con voci che riferivano di alcune tensioni nella maggioranza. Ieri la premier ha accompagnato Ursula von der Leyen nei luoghi del disastro: "È stato duro, mi ha spezzato il cuore vedere il fango - ha detto la presidente della Commissione europea da Cesena - ma sono rimasta impressionata dal coraggio e dalla reazione di queste persone dopo giorni di grande sofferenza. Sono venuta qui per dirvi: 'tin bota'. L'Europa è con voi". Allerta rossa anche oggi in Emilia Romagna: non sono previste piogge ma rimane il pericolo frane. Allerta gialla invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria e Toscana.