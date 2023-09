Economia

BONUS SOCIALE - Già prima della manovra, addirittura nei prossimi giorni, verrà riconfermato il bonus sociale per le famiglie a basso reddito, l'aiuto in bolletta, che varia per Isee e numero componenti del nucleo familiare, che azzera la maggior parte degli aumenti su gas e luce. Si pensa anzi di rafforzare la misura per i più bisognosi