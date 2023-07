Francia, dalla morte di Nahel alle proteste: cosa sta succedendo

I disordini stanno dilagando in molte città da giorni: a Rennes, a Nizza, a Marsiglia, a Lione e nella capitale Parigi. Il passaparola corre sui social e coinvolge i giovanissimi, che manifestano per l'uccisione di un 17enne da parte di un poliziotto. Nel 2005 un precedente: a infiammarsi per prima fu Clichy-sous-Bois - banlieue parigina - per la morte di altri due ragazzi, Zyed Benna e Bouna Traorè, rimasti folgorati in una cabina per l'elettricità mentre cercavano di sfuggire ad un controllo di polizia