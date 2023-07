3/7 ©Getty

"Lui - ha continuato la donna - non doveva uccidere mio figlio, c'erano altri modi di agire. Un proiettile? Così vicino al suo torace? No, non posso crederci. Ci sono altri modi di farlo uscire dalla macchina. Uccidere dei ragazzi così... Per quanto tempo ancora?"

Morte 17enne a Nanterre, il video di un amico della vittima