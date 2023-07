Nanterre, proprietario bus bruciati a Sky TG24: "Capisco la rabbia"

"Ho avuto paura. Si muovono a ondate, in gruppo, come degli sciami d’api, così agiscono. È terribile, è triste”. Il proprietario dei due veicoli racconta cosa ha visto: anche lui è stato colpito dalle proteste in corso in città e in molti altri luoghi della Francia dopo l'uccisione del 17enne Nahel da parte della polizia

“Capisco la rabbia, ma non si può aggiungere tristezza al dramma”

I disordini sono scoppiati – e si sono diffusi in molte città francesi – dopo che un 17enne senza patente è stato ucciso dalla polizia. “Anche se ne sono vittima perché hanno bruciato delle cose di mia proprietà, capisco la rabbia che c’è di fondo”, ha proseguito il 40enne. “Ma non si può aggiungere a quello che è già un dramma dell’altra tristezza. Così non fanno altro che creare difficoltà in più”. I bus, spiega, li aveva comprati per inviarli in Congo, a Brazzaville: “Per i bambini orfani di un’associazione. Ecco perché li avevo parcheggiati qui, aspettavo di averne almeno quattro per poi spedirli”. Interrogato in merito alla sua sicurezza personale, non ha dubbi: “Ho avuto paura. si muovono a ondate, in gruppo, come degli sciami d’api, così agiscono. È terribile, è triste. Non sappiamo se domani lo Stato ci aiuterà, lo spero”.