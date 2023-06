Il ragazzo era alla guida di un'auto quando ha reagito alle forze dell’ordine che lo avevano fermato. Contro il poliziotto è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo da parte di persona avente pubblica autorità. Dalla prima serata di ieri, 27 giugno, sono scoppiate tensioni non solo a Nanterre ma anche in altri Comuni della periferia nord di Parigi: Asnières, Colombes, Suresnes, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois e Mantes-la-Jolie