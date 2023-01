2/10 ©Ansa

Nelle immagini di una bodycam si vede Nichols catturato dopo un tentativo di fuga, trattenuto a terra, colpito dagli agenti per tre minuti mentre urla e invoca sua madre diverse volte. L'uomo era stato fermato per una presunta guida spericolata. Sono 4 i video diffusi. Una clip mostra gli agenti che trascinano Nichols fuori dal posto di guida della sua auto mentre urla: "Dannazione, non ho fatto niente, sto solo cercando di tornare a casa" e lo costringono a terra mentre gli ordinano di sdraiarsi sulla pancia, spruzzandogli in faccia uno spray al peperoncino

