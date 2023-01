Memphis, afroamericano ucciso da polizia: atteso video del pestaggio

Le immagini del pestaggio di Tyre Nichols, il giovane afroamericano morto il 7 gennaio dopo essere stato picchiato al momento dell'arresto da cinque agenti, sono "forse peggiori" di quelle del pestaggio di Rodney King. A dirlo è Cerely Davis, la donna che guida la polizia di Memphis, in un'intervista rilasciata alla Cnn poche ore prima della diffusione del video (è prevista per questa notte, orario italiano). Il girato viene definito "sconvolgente e disumano" da avvocati e familiari della vittima che l'hanno già visionato.

"Vedrete azioni che sfidano l'umanità", avvisa ancora il capo della polizia. "Io ero già in polizia ai tempi del caso Rodney King - ha aggiunto parlando del pestaggio dell'afroamericano da parte della polizia, il cui video fece scoppiare una rivolta a Los Angeles, nel 1991 - e si tratta di un comportamento molto simile, se non peggiore". Davis sottolinea come dal video sembra emergere che a muovere la violenza degli agenti contro il 29enne - fermato per un controllo stradale - sia una sorta di "pensiero di gruppo". I cinque agenti, che sono anche afroamericani, sono stati licenziati e ieri sono stati incriminati per vari capi di imputazione, compreso l'omicidio di secondo grado.

Biden: "Fare di più, necessarie riforme"

Intanto sul caso interviene anche il presidente americano Joe Biden: "La morte di Tyre è un doloroso monito sulla necessità di fare di più per garantire che il nostro sistema di giustizia rispetti le promesse di imparzialità, equità e dignità". E invoca “importanti riforme" . “La fiducia pubblica è il fondamento della sicurezza pubblica e ci sono ancora troppi posti in America dove questi legami di fiducia sono infranti", ha detto ancora il presidente indicando come afroamericani e ispanici siano vittime "in modo sproporzionato" della violenza della polizia. "Oggi ci dobbiamo tutti impegnare per un lavoro cruciale che deve essere fatto per ottenere riforme significative", ha concluso.

Timori per le proteste dopo che sarà diffuso il video

Le autorità della città del Tennessee temono che la diffusione del video possa provare proteste e disordini. E nella sua dichiarazione Biden si è "unito alla famiglia di Tyre nel chiedere proteste pacifiche: la rabbia è comprensibile, ma la violenza non è mai accettabile, è distruttiva e contro a legge, non può avere posto in proteste pacifiche per chiedere giustizia". "Quanto è accaduto" a Memphis "è tragico. Ho visto il video ed è scioccante”, afferma intato il capo dell'Fbi, Chris Wray, sottolineando che tutto è pronto nel caso in cui ci fossero proteste fuori controllo.

L'appello della famiglia: "Manifestate in pace"

Chiede "proteste pacifiche" anche Rodney Wells, il patrigno di Tyre Nichols. "Per favore manifestate in pace", ha detto Wells. "Avete disonorato le vostre famiglie, ma io pregherò per voi", è poi il messaggio di RowVaughn Wells, la madre di Tyre Nichols, ai cinque agenti che hanno ucciso suo figlio. "Aveva tatuato il mio nome, mi voleva bene e io gli volevo bene", ha detto la mamma del giovane.