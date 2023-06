Usa, 14enne afroamericano ucciso dalla polizia in Colorado

Il fermo e la morte di Jor'Dell

"Fermati, per favore. Mi hai preso", è quanto ha detto il giovane all'agente James Snapp, che lo ha bloccato a terra. Il poliziotto che ha ucciso il 14enne si chiama Roch Gruszeczka. In un video si sente Gruszeczka dire: "Lascia andare quella fottuta pistola" e "ti sparo”. In realtà Jor'Dell non aveva una vera arma ma una pistola ad aria compressa a pallini con la forma di una 9mm. Nel filmato non si vede che la vittima punta l'arma contro gli agenti. Il capo del dipartimento di polizia di Aurora, Art Acevedo, ha dichiarato in una conferenza stampa che è stata aperta un'indagine. "A prescindere dall'esito si tratta di una tragedia perché un giovane uomo ha perso la vita", ha detto Acevedo.