Proteste in Francia, ancora violenze. Darmanin: "Repubblica vincerà"

Continuano le proteste in Francia per l'uccisione di Nahel, 17 anni, martedì scorso da parte della polizia. Diverse città sono state teatro di violente manifestazioni: da Marsiglia a Lione, da Grenoble e Saint-Etienne, passando per Parigi. Gli arresti - riferisce il ministero degli Interni - sono stati oltre 400. "La Repubblica vincerà", assicura il ministro Darmanin. Ma le tensioni non si placano. Un giovane manifestante ieri è morto cadendo da un tetto di un edificio nel Nord della Francia. E il presidente Macron ha lanciato un appello ai genitori dei manifestanti: “Teneteli in casa”. Nel complesso, l’ultima notte è sembrata più tranquilla rispetto al giorno prima, soprattutto in Ile-de-France dove, a parte qualche tensione intorno alla mezzanotte a Nanterre e un intervento di Brav-M nel settore delle Halles a Parigi, il clima non è peggiorato.

L'appello di Mbappè

Intanto arriva un appello dal capitano della squadra francese Kylian Mbappè, che è stata una delle prime voci illustri a condannare la morte del giovane Nahel per mano della polizia a Nanterre: "Dopo questo tragico evento, abbiamo assistito all'espressione della rabbia popolare di cui comprendiamo il background, ma la cui forma non possiamo acconsentire", ha detto la stella del Paris Saint Germain (PSG) e della squadra francese, in una dichiarazione rilasciata il social networks. "Poiché molti di noi provengono da quartieri poveri, condividiamo questa sensazione di dolore e tristezza. Ma questa sofferenza si aggiunge al dolore di assistere impotenti a un vero processo di autodistruzione. La violenza non risolve nulla, soprattutto quando si trasforma inesorabilmente e instancabilmente contro chi lo esprime", ha aggiunto il 24enne. Mentre in un'intervista a Le Monde, Patrick Jarry, dal 2004 sindaco di Nanterre, commenta: "Ci troviamo di fronte a un episodio particolarmente drammatico, un momento molto difficile, che ci costringerà a riflettere sulle condizioni di intervento delle forze dell'ordine e in particolare di alcune forze dell'ordine, come quelle che martedì mattina sono intervenute facendo uso delle loro armi contro un adolescente, in totale violazione di tutte le disposizioni di legge".