Francia, oltre 600 fermati durante gli scontri per la morte di Nahel

8/8 ©Ansa

"Non ce l'ho con la polizia, ce l'ho con una persona: quello che ha tolto la vita a mio figlio", ha detto la madre di Nahel in un'intervista a France 5. "Lui - ha continuato la donna - non doveva uccidere mio figlio, c'erano altri modi di agire. Un proiettile? Così vicino al suo torace? No, non posso crederci. Ci sono altri modi di farlo uscire dalla macchina. Uccidere dei ragazzi così... per quanto tempo ancora?". Secondo la donna, il poliziotto "ha visto una faccia da arabo, quella di un ragazzino, e ha voluto togliergli la vita"

Francia, agente uccide un 17enne