Proteste in Francia, Macron ai genitori dei giovani: "Teneteli a casa"

Il capo dell'Eliseo ha sottolineato come "un terzo dei fermati" nella scorsa notte di contestazioni violente per l'uccisione di un 17enne per mano di un poliziotto "sono dei giovani, o anche giovanissimi". E punta il dito contro i social media, in particolare TikTok e Snapchat, dove sarebbero stati organizzati “raduni violenti" ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo Stop ai grandi eventi, più forze dell’ordine a pattugliare le strade, nessun mezzo di trasporto dopo le 21 e un appello alle famiglie a “tenere a casa” i propri figli. È altissima la tensione in Francia, dove da tre giorni in diverse città stanno andando avanti proteste – anche violente – per la morte di Nahel M., ragazzo di 17 anni ucciso da un poliziotto in servizio lo scorso 27 giugno a Nanterre. E il presidente Emmanuel Macron punta il dito contro i ragazzi: “Un terzo dei fermati della notte scorsa sono dei giovani, o anche giovanissimi. È responsabilità dei genitori tenerli in casa”. Oltre 800 persone sono già state fermate dalla polizia (LE PROTESTE E GLI SCONTRI CON LA POLIZIA).

Macron contro i social: “Hanno un ruolo nelle proteste, organizzati raduni violenti” L’appello di Macron è arrivato al termine della riunione della cellula di crisi sull’ordine pubblico che si è tenuta oggi a Parigi, per cui ha lasciato in anticipo il Consiglio Europeo di Bruxelles. Dal capo dell’Eliseo è arrivata anche una bacchettata ai social media: "Svolgono un ruolo considerevole nei movimenti degli ultimi giorni". Macron ha citato in particolare TikTok e Snapchat, dove sarebbero stati organizzati "raduni violenti". Per questo, “nelle prossime ore”, verranno presi provvedimenti per organizzare "il ritiro dei contenuti più a rischio" e per "avere l'identità di chi utilizza i social per lanciare appelli al disordine o esacerbare la violenza". vedi anche Proteste in Francia, Macron lascia vertice Ue: al suo posto Scholz

"Strumentalizzata la morte di un adolescente" Il presidente francese ha comunque voluto sottolineare che non ci sarà nessuno sconto contro l’ondata di violenza esplosa dopo la morte del giovane di Nanterre. Anzi, ha definito quanto sta accadendo "un'inaccettabile strumentalizzazione della morte di un adolescente" e ha annunciato un maggior dispiegamento di forze dell'ordine nelle strade "per contenere le violenze". Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin – oltre ad aver chiesto ai prefetti di non far circolare autobus e tram in tutta la Francia a partire dalle 21 – ha spinto l’amministrazione ad "adottare sistematicamente provvedimenti di divieto di vendita e trasporto" di razzi e materiale pirotecnico, bidoni di benzina, acidi e prodotti infiammabili e chimici. Parigi ha poi deciso di annullare tutti gli "eventi di grande richiamo, che implicano la mobilitazione di forze dell'ordine e che possono presentare rischi per la sicurezza". vedi anche Francia, scontri alla 'marcia bianca' per 17enne ucciso. FOTO