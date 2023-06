Proteste in Francia, Macron lascia vertice Ue: al suo posto Scholz

Dopo la terza notte di scontri in Francia, il presidente Macron lascerà il Consiglio europeo per prendere parte a una riunione dell'unità di crisi interministeriale. A rappresentare la Francia a Bruxelles sarà il cancelliere tedesco Scholz

Il presidente francese Emmanuel Macron lascerà a breve il Consiglio europeo per fare rientro a Parigi. Nella capitale lo attende, alle 13, una nuova riunione dell’unità di crisi interministeriale, convocata a seguito della terza notte di scontri in Francia. Dopo l’uccisione del 17enne per mano di un poliziotto a Nanterre, in varie città francesi si stanno registrando da tre giorni tensioni e violenze, di cui il presidente è stato “pienamente informato”, secondo quanto ha riportato uno dei consiglieri a margine dei lavori del vertice Ue.

Al tavolo dei leader europei a Bruxelles siederà, al posto di Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che rappresenterà la posizione di Parigi per il resto della giornata.