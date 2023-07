5/7 ©Ansa

Incidenti sono scoppiati anche a Brest, nel dipartimento di Finistère, nella regione della Bretagna, sulla costa occidentale della Francia. Lo riporta il quotidiano Le Telegramme. I manifestanti hanno sparato razzi e fuochi di artificio contro le forze dell'ordine, come si vede in alcuni video pubblicati sui social. Un incendio è scoppiato in una concessionaria della Renault: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo

