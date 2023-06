Rivolta Wagner, Turchia sostiene Putin. Ue: è questione interna russa

4/9 ©Ansa

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha detto che "non tocca a noi interferire. Quello che è accaduto dimostra che il fronte russo è in difficoltà dal punto di vista militare. Ma come diciamo che la Russia non può interferire nella situazione interna di un Paese, non possiamo farlo noi. Poi ha invitato gli italiani in Russia alla prudenza vista la “situazione di caos che stiamo monitorando”. Per ora non è prevista alcuna “evacuazione degli italiani dalla Russia”

Guerra in Ucraina, ecco chi sono i mercenari del gruppo Wagner guidati da Prigozhin