15/16 ©IPA/Fotogramma

Ancora scatti da Ascot. Questi i look - sempre provvisti di cappello, sia per le donne che per gli uomini - della Regina Camilla, della principessa Anna e di Zara e Mike Tindall. La competizione è l'occasione per i blasonati spettatori per esibire il meglio dell'eleganza british di stampo tradizionale