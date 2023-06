Harry e Meghan sembrano sempre più lontani dalla famiglia reale. Secondo i rumors starebbero, addirittura, pensando di cambiare cognome e chiamarsi Spencer, come Lady Diana. Stando a quanto detto in un’intervista dal royal watcher inglese Tom Bower pare chi i Duchi di Sussex abbiano già ponderato le implicazioni della loro mossa con le autorità britanniche. Un vero e proprio cambio di immagine quello a cui si preparano Harry e Meghan, forse pre scrollarsi di dosso il polverone causato da Spare (l'autobiografia del principe uscita a gennaio). La loro posizione è chiara: prendere il più possibile le distanze dalla royal family e associarsi quanto più possibile all'immagine di Lady Diana, la principessa morta tragicamente 25 anni fa.

L'esperto della famiglia reale Tom Bower: "Diana la passione di Meghan"

A confermare la venerazione della coppia per Lady D è proprio Tom Bower: "Diana è sempre stata la passione di Meghan, oltre a essere un’ossessione per Harry. E considerato il silenzio degli ultimi tempi a Montecito, è chiaro che i Sussex si stanno preparando per qualcosa di grosso". A quanto pare all’ex attrice essere come Lady D non dispiacerebbe affatto. "È sempre stato l’obiettivo principale di Meghan" ha detto Tom Bower. Ma se dovessero proseguire su questa strada, Harry e Meghan farebbero uno sgarbo alla memoria della regina Elisabetta. La royal family ha adottato il cognome Windsor nel 1917, durante il regno di Giorgio V (nonno di Elisabetta) che durante la Prima guerra mondiale lo scelse al posto di Saxe-Coburg and Gotha, giudicato troppo tedesco.