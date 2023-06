Settimana di incontri per le teste coronate d'Europa impegnate a migliorare e tenere salde le relazioni tra il proprio paese e il resto del mondo. Tra i più importanti si distinguono la visita dei sovrani norvegesi in Danimarca e quella di Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi in Spagna. Nel Regno Unito tutto è pronto per il primo Trooping the Colour di Re Carlo III



a cura di Vittoria Romagnuolo