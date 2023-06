Principe Harry e Meghan Markle in crisi, voci su divorzio imminente

Mondo

Il secondogenito del sovrano ha presenziato alla cerimonia da solo, senza la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, seduto vicino ai cugini, fra il marito della principessa Eugenia e la principessa Alexandra. Non ha partecipato al saluto della famiglia dal balcone di Buckingham Palace, ed è ripartito per gli Stati Uniti poco dopo

Al duca di Sussex, in abito civile di gala con decorazioni al petto, il cerimoniale ha riservato un passaggio d'onore - l'ultimo - fra i membri di casa Windsor non attivi o non più attivi in compiti di rappresentanza ufficiale della dinastia