Harry e Meghan, Spotify interrompe contratto per il podcast Archetypes

La coppia firmò alla fine del 2020 un accordo da 20 milioni di dollari ma - secondo gli addetti ai lavori vicini al colosso dello streaming - il parametro di riferimento di produttività, per ricevere il pagamento completo, non è stato soddisfatto

Clamorosa battuta d'arresto per i duchi di Sussex. L'accordo multimilionario tra la società di produzione audio di Meghan e del principe Harry, Archewell Audio e il colosso dello streaming Spotify sta per chiudersi. Non ci sarà una seconda stagione del podcast Archetypes dell'ex attrice. Le due società hanno diffuso una nota congiunta sostenendo di aver "concordato di separarsi" ed essere "orgogliosi" della serie "realizzata insieme". Meghan e il secondogenito di re Carlo III firmarono alla fine del 2020 un accordo da 20 milioni di dollari con Spotify, ma - secondo gli addetti ai lavori vicini al colosso dello streaming - la coppia non ha soddisfatto il benchmark (parametro di riferimento) di produttività per ricevere il pagamento completo, scrive il Wall Street Journal.