Letizia Ortiz si è fatta ammirare per la sua consueta eleganza durante il suo intervento a Madrid al Banco Santader dove si è svolta la quindicesima edizione di “Euros from your Paycheck” in cui si promuovono iniziative volte a migliorare la società. Per l'occasione sono stati premiati coloro che si sono impegnati in progetti a favore di chi vive in condizioni di disagio sociale