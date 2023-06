Kate Middleton, debiti azienda di famiglia imbarazzano la principessa

La crisi della “Party Pieces” di mamma Carole e papà Michael, venduta a un passo dal fallimento, è motivo di imbarazzo per la principessa e per la Corona inglese

L'azienda di articoli per feste dei genitori della principessa del Galles ha accumulato un debito che si aggira intorno ai 2,6 milioni di sterline. I rumors parlano di creditori furiosi con la famiglia di Kate Middleton. La crisi dell'azienda “Party Pieces” di mamma Carole e papà Michael, venduta a un passo dal fallimento, è motivo di imbarazzo per la principessa del Galles e la Corona inglese: i creditori rischiano, addirittura, di non rivedere nemmeno una sterlina e parlano di "tradimento" per il crollo inaspettato dell'azienda e i debiti record accumulati.