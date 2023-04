William e Kate soccorritori per un giorno

1/9 ©IPA/Fotogramma

William e Kate si sono lanciati in una lezione di addestramento per l'escursionismo e la discesa in corda doppia. La principessa appare radiosa e mantiene il suo fascino anche con gli scarponcini da montagna e una giacca specificamente progettata per i membri della squadra di soccorso

Kate Middleton e il principe William cucinano in un ristorante indiano di Birmigham