UK, William e Kate ignorano la domanda sul libro di Harry. VIDEO

"Spare - il minore", il libro più atteso dell'anno, è uscito tre giorni fa in tutte le librerie e l'autobiografia del Principe Harry, già diventata un bestseller, non smette di far parlare. Tutti, o quasi per lo meno.

Chi ha deciso di non esprimersi in merito sono stati il Principe William e consorte, la principessa Kate.

Il principe del Galles, in visita in un'ente di beneficienza per la salute mentale, si è sentito chiedere per ben due volte da un giornalista lì presente: "Vostra Altezza avete avuto modo di leggere il libro di vostro fratello?". Una domanda prontamente ignorata, con un sorriso, dai reali. Il primo genito di Re Carlo III e Lady D insieme alla moglie si è allontanato senza lasciare dichiarazioni.

La stessa linea è stata adottata da Buckingham Palace, che ha deciso di non rilasciare commenti.