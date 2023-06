Re Carlo III in Romania, prima visita all’estero dopo l’incoronazione

Lontano parente di Vlad l'Impalatore, principe del XV secolo che ispirò il personaggio del conte Dracula, il sovrano britannico è stato accolto a Bucarest dal presidente Klaus Iohannis. In viaggio senza la consorte Camilla, il re farà due tappe nel Paese

Prima visita all’estero per re Carlo III dopo l’incoronazione dello scorso 6 maggio. Destinazione: Romania. Lontano parente di Vlad l'Impalatore, principe del XV secolo che ispirò il personaggio del conte Dracula, il sovrano britannico è stato accolto a Bucarest dal presidente Klaus Iohannis. In viaggio senza la consorte Camilla, il re farà due tappe nel Paese: una nel villaggio di Valea Zalanului e un'altra a Viscri. Proprio qui, nel 2006, Carlo ha acquistato una proprietà diventata poi un museo dedicato alla botanica, sua grande passione.

La parentela con il "conte Dracula"

“Ho la Transilvania nel sangue” recitava nel 2012 il re, chiamato a prendere parte a un video promozionale dell’Ufficio nazionale del turismo della Romania. Fiero della sua parentela con il “conte Dracula”, Carlo III discende dal conte Vlad per parte della regina Maria, sua bisnonna, che in quanto Wurttenberg era legata alla casata rumena. Nel 2015 ha fondato la Prince of Wales’ Foundation Romania, che offre corsi di formazione sulla conservazione del patrimonio. sia alla popolazione locale che agli apprendisti internazionali.