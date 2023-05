Incoronazione di Re Carlo III, i sei video più belli della cerimonia

L'arrivo all’abbazia di Westminster, la preghiera del sovrano, il giuramento e il rito che porta al momento in cui sul capo del Re viene poggiata la corona: la cerimonia di incoronazione di Carlo III, avvenuta il 6 maggio, ha seguito un’antica prassi - in parte rinnovata - che non si vedeva da quando nel 1953 ad ascendere al trono fu la madre dell’attuale Re, Elisabetta II, e che ha attirato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Ecco alcuni dei momenti più significativi della cerimonia di incoronazione. (LA GIORNATA DELL'INCORONAZIONE - IL FOTORACCONTO)