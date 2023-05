Incoronazione Carlo III, chi è la donna che ha portato la spada

Si è preparata alla prova in palestra, facendo flessioni sulle braccia e ricorrendo alla sua esperienza militare per restare immobile. Non è passata inosservata la “performance” della ex ministra della Difesa britannica Penny Mordaunt che ha retto, per tutta la durata della cerimonia di incoronazione di re Carlo III, la Spada di Stato . Oltre 3 chili e mezzo di peso che sono valsi alla deputata e leader della Camera dei Comuni centinaia di apprezzamenti lusinghieri su Twitter e l’ammirazione pressoché unanime della stampa che le ha dedicato foto, articoli e commenti tanto che i bookmaker hanno già fatto schizzare in alto le sue quotazioni come prossima leader del governo. Nel suo abito color ottanio, infatti, la Mordaunt ha attirato gli sguardi, forte di un ruolo unico: quello di prima donna in un'incoronazione a portare la spada rituale durante la celebrazione.

Esperta di questioni militari

Classe 1973, figlia di un paracadutista, membro della Royal Navy dal 2010 al 2019 ed esperta di questioni militari, Penny Mordaunt in qualità di leader della Camera dei Comuni ricopre anche la carica di Lord Presidente del Privy Council, il che le ha conferito la responsabilità di portare la spada di Stato del XVII secolo nell'Abbazia di Westminster per l'incoronazione di Re Carlo. Simbolo dell'"autorità reale", la spada risale al 1678 ed è stata utilizzata in occasione di numerose incoronazioni. Deputata per Portsmouth North dal 2010, la Mordaunt ha ricoperto per la prima volta ruoli importanti nel governo sotto David Cameron, quando è stata sia Ministro delle Forze Armate che Segretario alla Difesa, diventando la prima donna a ricoprire il primo ruolo. Segretario di Stato per lo sviluppo internazionale (2017), Ministro per le donne e le pari opportunità (2018) e Segretario di Stato per la difesa (2019) sotto Theresa May, è parente dell'attrice Dame Angela Lansbury (la “Signora in giallo) e di George Lansbury, ex leader laburista. Grande appassionata di astrologia, attivista gay e convinta sostenitrice della Brexit, Penny Mordaunt possiede quattro gatti birmani e, da ragazza, ha lavorato come assistente di un prestigiatore.