Spagna, 23mila persone in piazza contro l'aborto

In Italia, come in Spagna, è necessaria una risposta normativa e contrattuale di civiltà per le donne che soffrono di dismenorrea, perché non è un Paese civile quello che obbliga una lavoratrice a svolgere il proprio lavoro nella sofferenza. Vale per la dismenorrea come per tutte le patologie dolorose che possono colpire le lavoratrici e i lavoratori

