Biden sull’aborto: “Se al Congresso passa il bando, metterò veto”

Il presidente americano Joe Biden è tornato a parlare di aborto. L'ha fatto dal suo account Twitter personale. "Se il Congresso approverà un bando nazionale, io metterò il veto", ha scritto il leader della Casa Bianca. Nelle scorse ore, Biden aveva confermato la sua intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato.

Il tweet di Biden sull’aborto

Il messaggio, come detto, è stato postato dal suo account personale, @JoeBiden, e non dal profilo @Potus - che sta per “President of the United States” - che passa di presidente in presidente. Il tema dell'aborto è molto caldo negli Stati Uniti dopo che lo scorso giugno, con una decisione storica, la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza degli anni '70 “Roe vs Wade” che ne garantiva il diritto a livello nazionale, lasciando agli Stati la libertà di legiferare. Da allora molti Stati a guida repubblicana hanno imposto regole rigidissime, se non il divieto totale.