Biden vuole ricandidarsi. Su guerra: se Cina dà armi a russi reagiremo

Il presidente americano ha ribadito la sua intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato alla Casa Bianca. Ha anche parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando che per ora Kiev non ha bisogno dei jet F16 e sottolineando che gli Stati Uniti "risponderebbero" se Pechino fornisse armi a Putin ma che al momento non ci sono prove che abbia intenzione di farlo

Il presidente americano Joe Biden, in un’intervista alla Abc news, ha ribadito la sua intenzione di ricandidarsi per un secondo mandato alla Casa Bianca. Ha anche parlato della guerra in Ucraina, dichiarando che per ora Kiev non ha bisogno dei jet F16 e sottolineando che gli Stati Uniti reagirebbero se la Cina fornisse armi alla Russia.

Biden e la ricandidatura per il 2024 vedi anche Usa, check-up medico: “Joe Biden idoneo per la presidenza” Nell’intervista, quindi, Biden ha ribadito la sua intenzione di correre per le presidenziali del 2024. Ma ha anche ammesso che è "legittimo" che le persone si facciano domande sulla sua età. "La mia intenzione è stata fin dall'inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna", ha detto il capo della Casa Bianca. A 80 anni, è il presidente più anziano in carica nella storia degli Stati Uniti. "L'unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età è: guardatemi", ha aggiunto.

"L'Ucraina per ora non ha bisogno dei jet F16" vedi anche Un anno di guerra in Ucraina, manifestazioni pro-Kiev nel mondo. FOTO Nell’intervista Biden ha parlato anche della guerra russa. "L'Ucraina per ora non ha bisogno dei jet F16", ha spiegato. Nelle ore precedenti, parlando con i giornalisti, aveva detto di aver avuto "una conversazione privata" con Volodymyr Zelensky su questo tema. A proposito dell’ipotesi di inviare i jet da combattimento a Kiev, ha poi aggiunto: "Per il momento lo escludo". E a una domanda se questo significhi “mai”, ha risposto che "non è possibile stabilire esattamente di che cosa avrà bisogno l'Ucraina per difendersi in futuro. Ma al momento, secondo le valutazioni del nostro esercito, non c'è nessuna ragione per inviare gli F16".

Gli Usa risponderebbero se Cina fornisse armi alla Russia vedi anche Guerra Ucraina, Biden su Putin: "Non credo voglia usare armi atomiche" Biden ha parlato anche della posizione della Cina. "Non ci sono prove" che "abbia fornito armi alla Russia", ha detto ai giornalisti. Ha anche ricordato che nel suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping lo ha avvertito che le aziende occidentali potrebbero lasciare la Cina se Pechino "si allineasse" con Mosca. "Ho avuto con lui una lunga conversazione sull'argomento quest'estate. Gli ho detto che non era una minaccia ma un semplice dato di fatto: in Russia se ne sono andate 600 compagnie straniere dopo che hanno visto quello che era successo", ha rivelato il presidente americano. Nell’intervista alla Abc news, poi, ha ribadito che gli Stati Uniti "risponderebbero" se la Cina fornisse armi alla Russia e che al momento non ci sono prove che Pechino abbia intenzione di farlo. Se la Cina fornisse armi alle forze di Vladimir Putin, ha avvertito il presidente americano, "supererebbe un limite che altri hanno superato. In risposta abbiamo imposto sanzioni durissime".