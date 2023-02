Usa, check-up medico: “Joe Biden idoneo per la presidenza”

Il presidente americano, Joe Biden , è ''sano'' ed ''energico''. Questo l’esito principale del check-up di routine annuale a cui il capo della Casa Bianca si è sottoposto. Lo ha reso noto il medico della residenza presidenziale, sottolineando come Biden sia ''perfettamente in grado di svolgere con successo i doveri della presidenza''. Contestualmente al controllo, effettuato presso il Walter Reed National Military Medical Center, è stata anche rimossa una piccola lesione che il presidente degli Usa aveva al torace e che è stata sottoposta a biopsia. I risultati, al momento, non sono ancora noti. L'esito del controllo, dunque, rappresenta un buon viatico per la sua attesa ricandidatura alla Casa Bianca

I risultati del check-up

Il rapporto ha segnalato che sono nella norma i risultati degli esami condotti a testa, orecchie, occhi, naso e gola. Un esame neurologico "particolarmente dettagliato" non ha evidenziato risultati coerenti con rischi di ictus, sclerosi multipla o, ancora, con il morbo di Parkinson. Il medico ha prescritto dei plantari personalizzati a Biden a causa della sua "andatura rigida". Il presidente continua ad allenarsi cinque giorni alla settimana ed è stata aggiornata la sua prescrizione di lenti a contatto.

Il discorso a Varsavia in vista del primo anniversario della guerra

Sul fronte dell’attività politica, Biden terrà un discorso in vista del primo anniversario dell'inizio della "brutale e non provocata invasione dell'Ucraina". La data prevista è quella del 21 febbraio, presso il Castello reale di Varsavia, alle 17.30 locali. Lo ha confermato la Casa Bianca. Nello stesso giorno, tra l’altro, è previsto il discorso di Vladimir Putin. Biden parlerà del "modo in cui gli Stati Uniti hanno mobilitato il mondo per sostenere il popolo ucraino mentre difende la sua libertà e democrazia” e di come il Paese continuerà “a stare con il popolo ucraino per tutto il tempo necessario". (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, LE NEWS IN DIRETTA DI SKY TG24)