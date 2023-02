Usa, Biden: "Andrò a fondo su pallone abbattuto, parlerò con Xi"

Il presidente statunitense ha detto di non essersi "scusato per aver abbattuto quel pallone. Agiremo sempre per proteggere gli interessi del popolo americano e la sicurezza del popolo americano" ascolta articolo Condividi

Un colloquio con Xi Jinping, dopo il caso del pallone spia cinese abbattuto il 4 febbraio e i tre "oggetti" volanti intercettati e colpiti nei giorni successivi. Questo è l'obiettivo del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Ed è stato lui stesso ad anticiparlo: "Mi aspetto di parlare con il presidente Xi e arriveremo in fondo a questo", ha assicrato il capo della Casa Bianca. Pur sottolineando che gli Stati Uniti "non stanno cercando una nuova Guerra Fredda". Inoltre, Biden ha detto di non essersi "scusato per aver abbattuto quel pallone. Agiremo sempre per proteggere gli interessi del popolo americano e la sicurezza del popolo americano", ha detto Biden. (I RISCHI PER GLI AEREI)

L'allarme approfondimento Pallone-spia abbattuto, formale protesta cinese ad ambasciata Usa Gli Stati Uniti sono in stato di allarme da quando un enorme pallone bianco proveniente dalla Cinaè' stato avvistato mentre seguiva una serie di siti di armi nucleari top-secret prima di essere abbattuto appena al largo della costa orientale. Sulla scia dell'incidente, le forze armate statunitensi hanno regolato le impostazioni del radar per rilevare oggetti più piccoli e hanno scoperto altre tre navi non identificate che Biden ha ordinato di abbattere: una sull'Alaska, un'altra sul Canada e la terza sul Lago Huron al largo del Michigan. La Cina sostiene che il pallone era solo un velivolo di ricerca meteorologica vagante, ma i funzionari statunitensi affermano di avere prove conclusive che il pallone è stato inviato per spiare.

Spaccatura diplomatica approfondimento Pallone spia abbattuto, come possono cambiare i rapporti Usa-Cina L'incidente ha provocato una spaccatura diplomatica, con il segretario di Stato Usa Antony Blinken che ha bruscamente annullato la visita in Cina. Pechino ha accusato Washington di aver reagito in modo eccessivo e ha affermato che palloni statunitensi avevano sorvolato il territorio cinese, cosa che l'amministrazione Biden nega. Biden ha tracciato una netta distinzione tra il pallone cinese e i tre oggetti più piccoli abbattuti successivamente. "Non sappiamo ancora esattamente quali fossero questi tre oggetti", ha detto, aggiungendo che "nulla in questo momento suggerisce che siano collegati al programma cinese di palloni spia", mentre l'attuale valutazione della comunità dell'intelligence statunitense è che si tratti "molto probabilmente di palloni legati a società private" o progetti di ricerca. Tuttavia, "se qualsiasi oggetto rappresenta una minaccia per la sicurezza, la protezione del popolo americano, lo rimuovero'", ha detto Biden.