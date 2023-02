Pallone-spia abbattuto, formale protesta cinese ad ambasciata Usa

Il viceministro degli Esteri Xie Feng ha sottolineato che il pallone “è finito nello spazio aereo statunitense a causa di incidenti e inconvenienti causati da forza maggiore". La Cina ha confermato come anche il secondo pallone aerostatico segnalato dal Pentagono in volo sull'America Latina fosse di sua proprietà

Una protesta formale quella presentata da Pechino al “capo dell’ambasciata americana” per l’abbattimento del “dirigibile senza pilota civile” considerato dagli Stati Uniti un mezzo per lo spionaggio. Il viceministro degli Esteri cinese Xie Feng, si legge in una nota, ha sottolineato che il pallone “è finito nello spazio aereo statunitense a causa di incidenti e inconvenienti causati da forza maggiore". Un ingresso nello spazio aereo americano “totalmente accidentale”: "I fatti sono chiari e non possono essere distorti", ha detto Xie che ha accusato Washington di essere "rimasto sordo” facendo ricorso alla forza.