Pallone spia cinese, analista Usa a Sky TG24: "Mossa provocatoria"

"E’ una mossa piuttosto provocatoria". Questo è il pensiero dell'analista statunitense Lyle Morris, senior analyst dell'Asia Society Policy Institute, che a Sky TG24 ha commentato la questione del pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti per alcuni giorni e che, una volta raggiunto un luogo sicuro come l’Atlantico, è stato abbattuto su ordine del presidente Biden. "E penso - ha aggiunto Morris - che a questo punto sia irrilevante se la Cina abbia inviato il pallone intenzionalmente negli Usa, sul territorio Usa, o meno. Penso che il danno sia fatto, nel senso che gli Stati Uniti hanno ottenuto un posto in prima fila per vedere ciò che la Cina sta facendo per quanto riguarda la raccolta di informazioni, e anche ciò che è disposta a fare". Questa volta la tecnica è stata diversa. Come ha sottolineato l'analista, in questo caso il piano della Cina è stato visto a occhio nudo anche dai cittadini. "L’americano medio - ha spiegato - è stato in grado di vedere, o meglio ha avuto una visione abbastanza personale del programma di spionaggio cinese, essendo in grado di vederlo fisicamente nell’aria, dato che si è aggirato per diversi giorni, come sappiamo. Quindi penso che da una prospettiva pubblica e dal punto di vista dell’opinione pubblica sia tremendamente dannoso per le relazioni Usa-Cina, perché ha mostrato la portata del programma di spionaggio cinese e cosa sono disposti a fare per raccogliere informazioni dagli Stati Uniti".